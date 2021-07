Em jogo difícil, Ana Patrícia e Rebecca perdem de norte-americanas no vôlei de praia

Apesar da derrota, dupla estreante do Brasil em Olimpíadas segue para as oitavas de final

Miriam Jeske/COB Ana Patrícia e Rebecca estão na próxima fase



Ana Patrícia e Rebecca fizeram um duelo complicado no vôlei de praia feminino contra as norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil e perderam por 2 sets a 1. O primeiro set foi das brasileiras que fizeram 21 a 17. No segundo, as norte-americanas melhoraram e empataram o placar em 21 a 19. No tie-break, as norte-americanas elevaram o nível e mantiveram o ritmo de pontos, fechando em 15 a 11. Apesar da derrota, Ana Patrícia e Rebecca estão classificadas para as oitavas de final. A fase de grupos terminou com duas derrotas e uma vitória no Grupo C para a dupla estreante do Brasil em Olimpíadas.

