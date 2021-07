Seleção brasileira de rugby sevens vence o Japão em último jogo nas Olimpíadas

Yaras fizeram 21 a 12 nas donas da casa e terminaram em 11º no ranking geral

Reprodução/ Twitter @sudamericarugby Yaras se despediram com vitória de Tóquio



A seleção brasileira feminina de rugby sevens se despede de Tóquio 2020 com vitória contra o Japão. As Yaras fizeram 21 a 12 para fechar o calendário nas Olimpíadas. Elas já estavam eliminadas da disputa de medalhas depois de três derrotas seguidas: a primeira para o Canadá, para a França na segunda rodada e por último para Fiji, na quinta-feira. A vitória coloca o Brasil na 11ª colocação de 12 seleções que competiram nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembrando que as mulheres foram as únicas representantes do país na modalidade, já que a seleção masculina desistiu da disputa antes da estreia.