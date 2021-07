Tóquio 2020: Equatoriano leva o ouro no ciclismo de estrada após mais de seis horas de prova

Richard Carapaz terminou a prova em 6h05m26s e se garantiu a segunda medalha de ouro para o país na história dos Jogos Olímpicos

Reprodução/Twitter @UCI_cycling Ciclista garantiu segunda medalha de ouro da história do Equador



O ciclista Richard Carapaz, do Equador, venceu a prova do ciclismo de estrada masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e garantiu a medalha de ouro. A prova foi concluída pelo equatoriano em 6h05m26s. Wout van Aert, da Bélgica, e Tadej Pogacar, da Eslovênia, completaram o pódio. A vitória faz de Carapaz o primeiro latino-americano a conquistar o ouro na prova. Além disso, o feito faz do atleta o segundo equatoriano a subir no lugar mais alto do pódio em toda a história dos Jogos Olímpicos. Carapaz já havia vencido o Giro D’Italia em 2019. A modalidade é uma das mais clássicas dos Jogos Olímpicos, sendo disputada desde os Jogos de 1896.