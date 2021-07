Espanha e Japão passam sufoco, mas vencem e fazem semi nos Jogos de Tóquio

A seleção espanhola bateu a Costa do Marfim apenas na prorrogação, enquanto os japoneses só levaram a melhor sobre a Austrália na decisão por pênaltis

Reprodução/Twitter/sefutbol Rafa Mir marcou três vezes na vitória da Espanha sobre a Costa do Marfim



Espanha e Japão vão se enfrentar em uma das semifinais do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste sábado, 31, a seleção espanhola sofreu, mas venceu a Costa do Marfim na prorrogação, com o placar de 5 a 2 – no tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 2 a 2. O destaque da “Fúria” foi o atacante, Rafa Mir, responsável por marcar três vezes diante dos africanos. Oyarzabal e Olmo também balançaram as redes para os espanhóis. Assim, a “La Roja” irá encarar na próxima terça-feira, 3, os japoneses, que despacharam a Austrália nos pênaltis de um em 0 a 0. Do outro lado da chave, o Brasil pega o ganhador de México x Coreia do Sul.

