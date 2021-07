Estados Unidos levam ouro na prova 4x100m livre; Brasil termina em oitavo 

O quarteto brasileiro, formado por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini, não foi bem, marcando um tempo abaixo do conquistado na semifinal

Reprodução/Instagram/@brenocorreira99 Breno Correia é atleta olímpico do 4x100m do Brasil em Tóquio



Os Estuados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram a prova de revezamento 4x100m livre e ficara com o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta segunda-feira, 26, Centro Aquático. Com extrema autoridade, os norte-americanos ficaram à frente de Itália, dona da medalha de prata, e a Austrália, que “beliscou” o bronze nos metros finais ultrapassando o Canadá. O quarteto brasileiro, formado por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini, não foi bem, marcou um tempo abaixo do feito na semifinal e terminou em oitavo, a última posição da decisão.