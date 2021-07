Rayssa Leal está classificada para a final do skate street; Letícia e Pâmela são eliminadas

A maranhense, de apenas 13 anos, deu show na semifinal realizada neste domingo, 25, e avançou entre as oito melhores na classificatória

Gaspar Nóbrega/COB Rayssa Leal está na final do skate street dos Jogos Olímpicos de Tóquio



A skatista Rayssa Leal será a representante brasileira na final do skate street dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A maranhense, de apenas 13 anos, também conhecida como “Fadinha”, deu show na semifinal realizada neste domingo, 25, e avançou entre as oito melhores na classificatória – ela ficou na terceira posição geral, com 14.91 pontos somados. Letícia Bufoni e Pâmela Rosa, as outras duas atletas do Brasil que estavam na disputa, não conseguiram chegar à decisão, ficando na nona e décima posições, respectivamente. Ainda hoje, as finalistas voltam à pista para decidir quem chega ao pódio. Ontem, no masculino, Kelvin Hoefler foi medalhista de prata na modalidade.