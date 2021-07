Judô: Eduardo Barbosa perde para francês e está eliminado dos Jogos de Tóquio

Em luta equilibrada, até tentou algumas investidas, o brasileiro flertou com a vitória, mas sofreu o ippon, em lance analisado pela tecnologia

Reprodução/Twitter/@edurdokatsushiro Eduardo foi eliminado dos Jogos de Tóquio



Único representante brasileiro do judô na noite deste domingo, 25, Eduardo Barbosa foi derrotado pelo francês Guillaume Chaine, em seu primeiro combate na categoria até 73kg. Após empate sem golpes no tempo regulamentar, com apenas uma punição para cada lado, a luta foi para o golden score. Eduardo até tentou algumas investidas, flertando com a vitória, mas sofreu o ippon, em lance analisado pela tecnologia. Vale lembrar que o esporte rendeu medalha de bronze ao Brasil na madrugada de hoje com Daniel Cargnin, que ficou com o terceiro lugar na categoria até 66kg.