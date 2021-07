Fernando Scheffer vai à final dos 200m livre na natação 

Após liderar a sua bateria, o nadador terminou a prova em terceiro e ficou com o último tempo entre os oito classificados, marcando 1min45s71

Satiro Sodré/CBDA Fernando Scheffer está na final dos 200m livre na Olimpíada de Tóquio



O brasileiro Fernando Scheffer garantiu uma vaga na final dos 200m livre nos Jogos Olímpicos, neste domingo, 25, no Centro Aquático de Tóquio – a decisão está agendada para amanhã, às 22h43 (horário de Brasília). Após liderar a sua bateria, o nadador terminou a prova em terceiro e ficou com o último tempo entre os oito classificados, marcando 1min45s71. “Estou muito feliz. Um passo de cada vez. Passamos pela eliminatórias, pela semifinal… Agora, é descansar, ver onde posso melhorar e ir com tudo para a final”, disse em entrevista ao SporTV. “O mais importante é olhar para gente e não para os outros. A prova não tem favorito e cuidar do cara da raia do lado pode gerar desatenção. O foco é colocar o que há de melhor na água”, completou Fernando.