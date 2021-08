EUA vencem a França e conquistam 4º ouro olímpico consecutivo no basquete masculino

Em partida dura, estadunidenses venceram por 87 a 82 e conquistaram a 16ª medalha na história dos Jogos Olímpicos

Kyle Terada-USA TODAY Sports Estados Unidos continua hegemônico no basquete



Os Estados Unidos são a maior potência do basquete masculino dos Jogos Olímpicos e confirmou isso na madrugada deste sábado, 7, ao vencer a França por 87 a 82 na final olímpica de Tóquio 2020. O resultado dá o ouro para os norte-americanos e serve de “revanche”, já que as seleções tinham se enfrentado no primeiro jogo da fase de grupos dessa edição e os franceses venceram. A vitória também traz o tetracampeonato consecutivo da modalidade para os EUA (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016). A única vez em que eles perderam o ouro nos últimos trinta anos foi em Atenas 2004, em que a Argentina e Itália fizeram a decisão. Ao todo, das 20 finais olímpicas disputadas, 16 foram vencidas pelo ‘Dream Team’. Os EUA também decidem o ouro no feminino, contra o Japão, às 23h30 (horário de Brasília) deste sábado.