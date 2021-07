Renato Rezende avança à semifinal do ciclismo BMX masculino

Representante no feminino, Priscilla Stevaux termina em 6º na bateria e é eliminada

Wander Roberto/COB Renato Rezende ficou em 3º no seu grupo



O Brasil estará na semifinal do ciclismo corrida BMX masculino com Renato Rezende. O atleta brasileiro conseguiu a classificação na noite desta quarta-feira (manhã de quinta-feira no Japão) após ficar na terceira colocação da bateria 2. No ciclismo BMX são três descidas e os quatro primeiros avançavam de fase. Na primeira descida, Renato terminou em 3º; na segunda ele caiu para 4º lugar, mas na descida decisiva o brasileiro voltou ao terceiro lugar e ficou com 10 pontos. Em sua terceira Olimpíada, é a primeira vez que ele fica entre os 16 melhores do mundo. A disputa da semifinal acontece nesta quinta-feira, 29, às 22h (horário de Brasília). No feminino, Priscilla Stevaux Carnaval terminou em sexto em sua bateria e não avançou à semifinal.