Favorita ao ouro, Bia Ferreira estreia com vitória e avança às quartas do boxe até 60 kg

Jonne Roriz/COB Bia Ferreira está nas quartas de final do boxe até 60 kg



Candidata ao ouro nas Olimpíadas de Tóquio, Bia Ferreira estreou com triunfo sobre Shih-Yi Wu, de Taiwan, no boxe feminino peso leve, de pugilistas até 60 kg, e avançou às quartas de final na competição. Apesar do início complicado, quando sofreu com a envergadura da adversária, a brasileira se recuperou, ditou o ritmo do combate e venceu os três rounds com decisão unânime dos árbitros. Campeã mundial e do último Pan-Americano, Bia emplacou boa sequência de socos no rosto da taiwanesa, demonstrando muita agressividade. Agora, ela aguarda o desfecho da rodada para conhecer sua próxima rival. Mais cedo, o brasileiro Keno Machado se despediu dos Jogos ao ser derrotado pelo britânico Benjamin Whittaker na categoria meio-pesado.