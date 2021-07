Ítalo Ferreira desembarca em Natal após ouro em Tóquio: ‘Bem feliz com o meu trabalho’

Primeiro surfista a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o brasileiro disse estar ‘meio perdido com o que está acontecendo’ após a conquista em solo japonês

Jonne Roriz/COB Ítalo Ferreira é o primeiro campeão olímpico do surfe



Primeiro surfista a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, Ítalo Ferreira desembarcou na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta sexta-feira, 2. Em conversa com a imprensa, o brasileiro admitiu estar cansado após a disputa e a viagem de volta da capital japonesa, mas comentou a satisfação de ter atingido seu objetivo – até o momento, ele é o único atleta do país a ser campeão na Tóquio-2020. “Eu só quero ir para casa, estou bem cansado. Estou meio perdido com o que está acontecendo, mas estou bem feliz com o meu trabalho, me dediquei bastante para o resultado”, falou Ítalo, no aeroporto. De lá, ele vai para Baía Formosa, município localizado a cerca de 90 km da capital, onde nasceu e vive até hoje.