França e Dinamarca vencem seus jogos e vão se enfrentar na final do handebol masculino

Duelo será reedição da final olímpica dos Jogos Rio 2016, quando os dinamarqueses venceram os franceses e conquistaram o ouro

EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Dinamarqueses são atuais campeões olímpicos



Depois de vencerem seus jogos nas semifinais, França e Dinamarca avançam e vão disputar a final do torneio de handebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O confronto será disputado às 9h do próximo sábado, 7, e será uma reedição da final do torneio disputado nos Jogos Rio 2016. A disputa pelo bronze acontecerá horas antes da final, às 5h. Para chegar à final, a França derrotou o Egito por 27 a 23, enquanto que a Dinamarca bateu a Espanha pelo mesmo placar. Em 2016, a Dinamarca conquistou o ouro em cima dos franceses. Nas edições anteriores, a França havia conquistado o ouro em Pequim 2008 e Londres 2012, fazendo com que a final de Tóquio seja a quarta consecutiva da equipe.