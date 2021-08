França vence a Argentina por 3 sets a 0 e se classifica para a final do vôlei masculino

Com o resultado, seleção argentina irá enfrentar o Brasil na disputa pela medalha de bronze enquanto franceses encararão os russos pelo ouro; jogos estão marcados para o próximo sábado, 7

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Franceses bateram os argentinos por 3 sets a 0



As seleções masculinas de vôlei da França e da Argentina entraram em quadra para disputar uma vaga na final do torneio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No confronto, quem levou a melhor foram os franceses, que venceram o jogo por 3 sets a 0 e se classificaram para a primeira final olímpica do país na modalidade da história. No primeiro set, os franceses tiveram dificuldades, mas conseguiram superar os argentinos na reta final e vencer por 22/25. No segundo, a Argentina pareceu ter sentido a derrota, permitindo que a França vencesse por uma vantagem ainda maior no placar de 19/25. No último, a disputa foi mais equilibrada, com muitos erros de ambos os lados, mas os franceses conseguiram melhorar o bloqueio e contaram com o talento de N’Gapeth para vencer o terceiro set por 22/25 e se classificar. Com o resultado, a França enfrentará o Comitê Olímpico Russo na final, marcada para sábado, 7, às 9h15. Por sua vez, a Argentina encara o Brasil em uma reedição do jogo da primeira fase na disputa pelo terceiro lugar, em jogo marcado para às 1h30 de sábado.