Tóquio 2020: Após últimas provas, Felipe dos Santos fica na 18ª posição do decatlo

Brasileiro disputou o lançamento de dardo e os 1.500 m na manhã desta quinta-feira, 5, mas não conseguiu melhorar sua classificação

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Brasileiro disputou o arremesso de dardo e os 1.500 m na manhã desta quinta-feira, 5, mas não conseguiu melhorar sua classificação



Considerada uma das provas mais complexas do atletismo, o decatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 chegou ao fim na manhã desta quinta-feira, 5. E, ao final da disputa, quem se deu melhor foi o canadense Damian Warner, que fez 9.018 pontos e estabeleceu o novo recorde olímpico. Kevin Mayer, da França, e Ashley Moloney, da Austrália, fecharam o pódio. Único brasileiro na disputa, Felipe dos Santos não viveu um bom dia, indo abaixo do esperado no lançamento de dardo e nos 1.500 m, caindo da 16ª posição para a 18ª. Ao todo, Felipe somou 7.880 pontos na competição. Com isso, o Brasil tem apenas mais uma medalha em jogo no atletismo, com Erica Sena na marcha atlética, que será disputada às 4h30 desta sexta-feira, 6.