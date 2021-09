Futebol de 5: Brasil supera Argentina e é pentacampeão nas Paralimpíadas

Com gol de Raimundo Nonato, seleção masculina garantiu o quinto ouro na modalidade, com 12 gols marcados e nenhum sofrido na competição

Takuma Matsushita/CPB Com gol de Raimundo Nonato, o time venceu a partida por 1x0, garantindo medalha de ouro na competição



O Brasil é pentacampeão no futebol de 5, destinado para deficientes visuais, nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. A vitória da seleção masculina aconteceu na manhã deste sábado, 4, contra a Argentina. Com gol de Raimundo Nonato, o time venceu a partida por 1×0, garantindo medalha de ouro na competição com 12 gols marcados e nenhum sofrido, atingindo 100% de aproveitamento. Com o resultado, torcedores comemoraram a conquista brasileira e homenagearam os atletas nas redes sociais. “Que time! É penta! Nonato com mais uma performance sensacional!”, escreveu um internauta. “Estamos orgulhosos de vocês, parabéns! É penta”, disse outra. Anteriormente, a equipe brasileira já tinha conquistado quatro ouros olímpicos: Atenas (2004), Pequim (2008), Londres (2012) e no Rio de Janeiro (2016).

Pode chamar agora de Futebol de 5 Ouros? — João Marcos 👓🌈 (@JoaoMarcos14) September 4, 2021

OUROOOO!!! 🥇🥇🥇🥇🥇

É PENTAAAA!!! 🥇🥇🥇🥇🥇#BRA vence #ARG por 1-0 e é ouro no futebol de 5!

Cinco participações, cinco ouros, nenhuma derrota, apenas 4 gols sofridos na história!! PROCURA-SE ADVERSÁRIO! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/pkImJpXxqo — Os Paralímpicos – 21🥇 16🥈 28🥉 (@osolimpicos) September 4, 2021