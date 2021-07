Ginástica artística: Simone Biles desiste de finais do salto e barras assimétricas

Depois de abandonar a final por equipes e desistir de competir no individual geral, Simone Biles também está fora da final por aparelhos no salto e barras assimétricas. A atleta dos Estados Unidos ainda será avaliada para as provas da final de solo e trave de equilíbrio. Segundo a delegação de ginástica artística dos EUA, uma reunião entre Biles e a equipe médica decidiu ser mais seguro ela ficar de fora dos aparelhos. A maior ginasta do mundo tem enfrentado problemas com sua saúde mental e, em entrevistas recentes, informou que seu corpo não está em equilíbrio com a mente e que isso é muito perigoso para atletas de alto nível. MyKayla Skinner será a substituta.

After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ

— USA Gymnastics (@USAGym) July 31, 2021