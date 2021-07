Thiago André não se classifica para as semifinais dos 800m rasos masculino

Brasileiro fez o tempo de 1:47:75 e foi o último da bateria 4

Reprodução/ Instagram @thiagorosario927 Thiago André participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020



No segundo dia de atletismo, o Brasil participou da eliminatória dos 800m rasos masculino com Thiago André, que participou da bateria 4, mas não conseguiu se classificar fazendo o último tempo do pelotão com 1:47:75. Aos 25 anos de idade, ele é outro participante do atletismo com maiores chances em Paris 2024. O vencedor da bateria do brasileiro foi Amos, de Botsuana, com o tempo de 1:45:04. Ainda na noite desta sexta-feira, 30, Chayenne da Silva representou o Brasil nos 400m com barreiras e também não conseguiu o tempo para avançar.

