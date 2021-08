Hadouken ou kamehameha? Isaquias explica qual golpe deu durante comemoração

Fã de Goku, canoísta brasileiro havia prometido que homenagearia anime japonês ‘Dragon Ball Z’ se conquistasse um ouro nas Olimpíadas

Franck Robichon/EFE Isaquias Queiroz imita o golpe kamehameha, do anime "Dragon Ball"



Durante a sua comemoração no pódio olímpico, o canoísta Isaquias Queiroz fez um gesto que deixou a internet confusa. Alguns tinha a certeza de que o tetra medalhista olímpico havia dado um kamehameha, golpe típico do anime japonês “Dragon Ball”. Outra parte sustentou que o baiano quis imitar o hadouken, técnica usada pelos personagens Ken e Ryu no jogo de videogame “Street Fighter”. Em entrevista, Isaquias desfez a dúvida e contou que estavam certos os defensores da primeira tese. “Eu via ‘Dragon Ball’ desde criança. E hoje eu ainda assisto quando sai uns anime mais novos. Aí eu falei: ‘Cara, se eu ganhar, vou fazer o kamehameha lá na frente’. Mas já tem tempo que tinha falado isso a algumas pessoas. E teve gente duvidando. Sou Isaquias, né? Não posso subir ao pódio tranquilo. Estamos no Japão, terra do anime, Goku… Tem que falar com a Globo pra voltar a TV Globinho, é muito importante pras crianças”, pediu o atleta, aos risos.

Não foi a primeira vez que um esportista confundiu o público em Tóquio. O skatista Pedro Barros causou a mesma divisão ao festejar sua medalha de prata. Ao contrário de Isaquias, o catarinense não explicou qual golpe deu, mas seu sabido gosto por “Dragon Ball” leva a crer que se tratava de um kamehameha. Além disso, o golpe praticado pela turma de Goku nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Antes de uma prova do revezamento 4×100 m livre, o quarteto de nadadores chineses fez a referência ao anime. O boxeador britânico Ben Whittaker celebrou uma vitória com referência a “Dragon Ball”.