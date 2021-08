Hebert Conceição vence ucraniano e é ouro no peso médio do boxe olímpico

Brasileiro derrubou Oleksandr Khyzhniak no terceiro round e igualou feito de Robson Conceição na Rio 2016

Reprodução/ Twitter @Timebrasil Hebert Conceição estava atrás na luta e definiu no último round



O brasileiro Hebert Conceição entrou no ringue na madrugada deste sábado, 7, para enfrentar o atleta da Ucrânia, Oleksandr Khyzhniak, na final dos pesos médios (até 75 kg) masculino do boxe em Tóquio 2020. O lutador de 23 anos teve uma luta bem difícil e no primeiro round os juízes deram a vitória para o ucraniano. No segundo assalto, Hebert tentou elevar o volume de golpes, mas ainda teve dificuldades. A arbitragem deu a vantagem para o lutador europeu. No round decisivo, o brasileiro foi mais agressivo e acertou um cruzado de esquerda que derrubou o adversário e definiu o ouro. A conquista de Hebert iguala o feito de Robson Conceição, que também levou o ouro na Rio 2016. Na Arena Kokugiken, o Brasil obteve sua melhor participação na modalidade, garantindo três medalhas ao país nessa edição: Abner Teixeira levou bronze, a conquista de Hebert e Bia Ferreira está na final do peso leve feminino.