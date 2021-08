Hipismo: Brasil se classifica para a final nos saltos por equipes

O time formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa somou 25 pontos durante as três voltas, terminando entre os 10 classificados para a decisão

EFE/EPA/Michael Reynolds O Brasil está na final dos saltos por equipes no hipismo



O Brasil teve uma boa performance nesta sexta-feira, 6, e se classificou para a final nos saltos por equipes do hipismo das Olimpíadas de Tóquio. O time formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa somou 25 pontos durante as três voltas, terminando na oitava colocação, entre os 10 classificados para a decisão. Primeiro a se apresentar, Marlon demonstrou um desempenho perfeito, não sofrendo nenhuma penalidade e finalizando o percurso dentro do tempo. Pedro, por sua vez, perdeu cinco pontos por derrubar um obstáculo e extrapolar o tempo determinado. Por fim, Rodrigo Pessoa, o mais experiente do trio, acabou fazendo uma volta aquém do esperado, mas suficiente para manter a seleção entre os finalistas – ele acumulou 20 pontos. A final está marcada para sábado, 7, a partir das 7 horas (de Brasília).

