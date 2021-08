Argentina é derrotada pela Holanda no hóquei sobre grama e deve ficar sem ouro em Tóquio

O país sul-americano deve amargar o seu pior resultado olímpico desde 1992, quando só trouxe uma medalha de bronze para casa

Reprodução/Twitter/@LeonasHockeyARG A Argentina foi derrotada pela Holanda na final do Hóquei sobre grama dos Jogos Olímpicos de Tóquio



A seleção argentina de hóquei sobre grama foi derrotada pela Holanda por 3 a 1 na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na manhã desta sexta-feira, 6. Mesmo empolgada após uma boa campanha, as Leonas foram dominadas e sofreram com gols de Margot van Geffen (duas vezes) e Caia van Maasakker, que deram o quarto título olímpico para as holandesas. Agustina Gorzelany, já nos minutos finais, diminuiu para a Argentina, que chega ao seu segundo pódio nas Olimpíadas. Além da prata obtida hoje, os “hermanos” também foram bronze no rúgbi masculino. Assim, o país sul-americano deve amargar o seu pior resultado olímpico desde Barcelona-1992, quando só trouxe uma medalha de bronze para casa. A esperança da Argentina, agora, é vencer o Brasil na briga pelo pódio no vôlei de quadra masculino. Veja abaixo o retrospecto.

Tóquio-2020: 1 medalha de prata e 1 bronze (até o momento).

Rio-2016: 3 medalhas de ouro e 1 de prata.

Londres-2012: 1 medalha de ouro, 1 de prata e 2 de bronze.

Pequim-2008: 2 medalhas de ouro e 4 de bronze.

Atenas-2004: 2 medalhas de ouro e 4 de bronze.

Sydney-2000: 2 medalhas de prata e 2 de bronze.

Atlanta-1996: 2 medalhas de prata e 1 de bronze.

Barcelona-1992: 1 medalha de bronze.

Seul-1988: 1 medalha de prata e 1 de bronze.

