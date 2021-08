México vence o Japão por 3 a 1 e fica com o bronze no futebol masculino

Retomando o bom poder ofensivo demonstrado na fase de grupos, a seleção mexicana tratou de encaminhar a vitória logo no primeiro tempo

EFE/ Kai Försterling Seleção mexicana de futebol ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas de Tóquio



A seleção mexicana olímpica não decepcionou, venceu o Japão por 3 a 1 na manhã desta sexta-feira, 6, no Estádio Saitama, e ficou com a medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Retomando o bom poder ofensivo demonstrado na fase de grupos, o México tratou de encaminhar a vitória logo no primeiro tempo, abrindo dois gols de diferença com Córdova e Vázquez. No retorno do intervalo, Vega ampliou e liquidou a partida. Os nipônicos, já no fim, diminuíram com Mitoma. Esta é a segunda medalha olímpica do México no futebol masculino. Até então, o único pódio do país na modalidade havia sido em 2012, em Londres, quando levou o ouro ao derrotar o Brasil por 2 a 1 na final. A final está marcada para este sábado, 7, entre a Canarinha e a Espanha, no Estádio Internacional de Yokohama.

