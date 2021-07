Surfe: Japonês vira bateria e Gabriel Medina é eliminado da semifinal; briga será pelo bronze

Kanoa Igarashi avança para a disputa da medalha de ouro na praia de Tsurigasaki

Reprodução/Twitter/@timebrasil Gabriel Medina irá disputar o bronze no surfe



A disputa da semifinal entre Gabriel Medina e o japonês Kanoa Igarashi foi emocionante no mar de Tsurigasaki. Na manhã desta terça-feira, 27, em Tóquio (madrugada de terça-feira no Brasil) o bicampeão da WSL levou uma virada na bateria e não irá disputar a medalha de ouro. Liderando desde o início da bateria com aéreos bem feitos, Medina estava com 16.76 faltando até oito minutos finais da bateria e Igarashi acertou um aéreo mais alto e conseguiu virar para 17.0. O resultado deixa o brasileiro na disputa pelo bronze com o perdedor da bateria entre Ítalo Ferreira e Owen Wright. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também caíram nas etapas anteriores do surfe feminino.