Isaquias Queiroz e Jacky Godmann vencem bateria e vão às semifinais da canoagem

Dupla brasileira fechou a prova com tempo de 3.48.61; ucranianos e romenos também se classificaram na bateria e vão para a próxima fase

Julio Cesar Guimarães/COB Dupla disputará a semifinal nesta segunda-feira



Depois de uma primeira prova abaixo do esperado, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann venceram a bateria das quartas e se classificaram para a semifinal do C2 1000 m na canoagem nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Isaquias e Jacky fecharam o percuro com tempo de 3.48.61. Ao todo, cinco duplas brigavam pelas três vagas restantes em cada uma das duas baterias de quartas. As duplas da Ucrânia e da Romênia também garantiram suas vagas nas semifinais. Com isso, a dupla brasileira irá disputar uma vaga na final às 21h44 de segunda-feira, 2, e, caso se classifique, brigará por medalha às 23h53 do mesmo dia.