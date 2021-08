Tóquio 2020: Brasil perde para a França por 29 a 22 e é eliminado no handebol feminino

Seleção brasileira entrou em quadra precisando vencer para avançar de fase no torneio, mas francesas mantiveram domínio e impediram a classificação

Gaspar Nóbrega/COB Brasileiras viraram o jogo contra as francesas



Precisando vencer para se classificar, a seleção brasileira de handebol feminino entrou em quadra contra a França na noite deste domingo, 1º. Entretanto, o resultado não foi o esperado, já que o Brasil perdeu o jogo por 29 a 22 e acabou sendo eliminado do torneio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A situação da seleção começou a se complicar ainda no primeiro tempo, quando as francesas encerraram a etapa inicial com uma vantagem de seis gols. No começo da segunda etapa, o Brasil começou melhor e chegou a reduzir a vantagem para apenas três gols, mas viu a França crescer no jogo e abrir até nove gols de vantagem. Ao final do jogo, as francesas garantiram a classificação para a próxima fase. Por sua vez, o Brasil encerra sua participação na quinta posição, com uma vitória, um empate e três derrotas.