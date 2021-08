Isaquias Queiroz estreia neste domingo e mira recorde de medalhas de Scheidt e Torben Grael 

‘Posso estar sendo ganancioso, mas treinei muito para isto e eu não quero sair daqui sem este objetivo’, disse o canoísta, que mira subir ao lugar mais alto do pódio categorias C-1 1000 m e a C2-1000 m

Reprodução/Ministério do Esporte Isaquias Queiroz levou três medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro



Dono de duas pratas e um bronze na Rio-2016, o canoísta de velocidade Isaquias Queiroz estreia nas Olimpíadas de Tóquio a partir das 22h05 (de Brasília) deste domingo, 1º, com o objetivo de transformar-se no brasileiro com mais medalhas olímpicas, igualando os feitos dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, dono de cinco pódios cada. Para isso, o baiano terá que ficar entre os três primeiros nas categorias C-1 1000 m e a C2-1000 m, as únicas que ele irá disputar no Japão. “Minha meta sempre foi esta (ser o maior atleta brasileiro olímpico da história). Meus treinos sempre foram muito duros de 2016 para cá. Eu não iria querer ficar na água me torturando ali se eu não tivesse algum objetivo. Mas eu acho que esse objetivo não é só meu. É do Jesus, do Lauro e de todo o Comitê Olímpico, que vem acreditando no meu talento, no meu trabalho e na minha dedicação”, disse o único atleta brasileiro a subir três vezes no pódio em uma única edição.

Demonstrando confiança, Isaquias projetou ganhar duas medalhas em Tóquio-2020 e já tem em mente novas conquistas nas Olimpíadas de Paris-2024. “Eu venho para Tóquio com este objetivo e acredito que todo brasileiro deseja que eu esteja no lugar mais alto do pódio, pegando a medalha de ouro. Eu quero muito finalizar os Jogos com esta cena. Meu objetivo é este, ganhar as duas medalhas olímpicas agora, e ter mais títulos para conquistar. Eu não penso em sair daqui sem duas medalhas no pescoço. Posso estar sendo ganancioso, mas treinei muito para isto e eu não quero sair daqui sem este objetivo. Treinamos bastante no sol, na chuva, nas adversidades de vento para chegar aqui e ter resultado. Eu quero representar o meu país no quadro de medalhas”, completou o esportista, que formará parceria com Jacky Godmann na C2-1000 m, onde estreia hoje nas classificatórias.

Veja a agenda de Isaquias Queiroz

C2 1000m masculino (classificatórias) – 01/08, domingo – a partir das 22h

C2 1000m masculino (quartas de final) – 02/08, segunda, a partir das 00h05

C2 1000m masculino (semifinal) – 02/08, segunda – a partir das 21h30

C2 1000m masculino (final) – 02/08, segunda – a partir das 23h40

C1 1000m masculino (classificatória) – 05/08, quinta – a partir das 21h30

C1 1000m masculino (semifinal) – 06/08, sexta – a partir das 21h30

C1 1000m masculino (final) – 06/08, sexta – a partir das 23h30

