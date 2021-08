Isaquias Queiroz vence bateria em semifinal e irá disputar o ouro na canoagem

Brasileiro liderou a prova de ponta a ponta fazendo o tempo de 4min05s579

Reprodução/ SporTV Isaquias Queiroz participou da semifinal nesta sexta-feira



Medalhista na Rio 2016, o brasileiro Isaquias Queiroz participou da semifinal 2 da canoagem de velocidade modalidade C-1 1.000 metros em busca de uma vaga na grande final. No canal de Sea Forest Waterway, Isaquias liderou durante toda a prova e terminou em primeiro com o tempo de 4min05s579. O atleta da Moldávia terminou em segundo e ficou bem próximo do brasileiro na chave. A final acontece às 23h53 desta sexta-feira, 6, e tem grandes chances de render medalha para o Brasil. Jacky Godmann não passou para as etapas decisivas da modalidade.