Natação: Leonardo de Deus se classifica para a final dos 200m borboleta

Atleta de 34 anos fez o segundo melhor tempo em sua bateria, atrás apenas do húngaro Kristóf Milak

Reprodução/ SporTV Leonardo de Deus fez o segundo melhor tempo



Após o bronze de Fernando Scheffer, Leonardo de Deus se garantiu na final dos 200m borboleta masculino da natação que será disputada na noite de terça-feira, 27, às 22h49 (horário de Brasília). O brasileiro de 34 anos fez o tempo de 1:54:97 na bateria 2 e ficou atrás apenas do húngaro Kristóf Milak que fechou 1:52:22. A final também terá os nadadores F. Burdisso, da Itália, G. Bentz, dos Estados Unidos, K. Chmielewski, da Polônia, C. de Clos, da África do Sul, T. Kenderesi, da Hungria e T. Honda, do Japão. Tanto na bateria de classificação e dessa semifinal, Leonardo de Deus fez o segundo melhor tempo e tem chances de medalha. O sul-matogrossense ainda não tem medalhou nas Olimpíadas, mas já venceu duas vezes os Jogos Pan-Americanos nos 200m borboleta e uma vez no revezamento 4×100.