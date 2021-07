Japão marca no segundo tempo e derrota a África do Sul no futebol masculino

Anfitriões tiveram maior volume de jogo, mas sofreram para marcar; Kubo foi responsável pelo gol que garantiu a vitória

Reprodução/Twitter @gorin Atacante foi responsável pelo gol que garantiu a vitória da seleção



A seleção do Japão venceu a África do Sul em sua partida de estreia no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O jogo foi disputado nesta quinta-feira, 22, às 8h, no Japan National Stadium, em Tóquio. O gol que garantiu a vitória para os anfitriões foi marcado pelo atacante Takefusa Kubo no segundo tempo. Antes disso, o Japão mostrava um grande volume de jogo, mas não conseguia converter as chances criadas em gols. O domínio japonês pode ser visto nas estatísticas da partida, uma vez que o Japão finalizou 12 vezes enquanto os sul-africanos só chutaram duas bolas na direção do gol. O goleiro da África do Sul também trabalhou mais, fazendo três defesas, enquanto Kosei Tani, do Japão, defendeu apenas uma bola. Com o resultado, o Japão fica na segunda posição do grupo A, atrás do México, adversário da próxima rodada. A África do Sul, por sua vez, irá encarar a França.