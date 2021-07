Tóquio 2020: Austrália marca no começo, segura a Argentina e vence na estreia por 2 a 0

Com gols de Wales e Tilio, seleção da Oceania derrotou os campeões olímpicos de 2004 e 2008 e assumiu a liderança do grupo C

Reprodução/ Twitter @Socceroos Gol decisivo foi marcado por Wales no primeiro tempo



No primeiro dia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Argentina foi derrotada pela Austrália por 2 a 0. A partida foi disputada às 7h30 da manhã desta quinta-feira, 22, em Sapporo e foi válida pela primeira rodada do Grupo C. O atacante Wales foi responsável por marcar o gol que deu a vitória aos australianos. Após marcar aos 15 minutos do primeiro tempo, a Austrália recuou e deixou a Argentina jogar, esperando por uma chance de matar o jogo no contra-ataque. Nesse cenário, as duas seleções tiveram chances de gol. A situação da Argentina piorou no fim do primeiro tempo, quando Ortega foi expulso após levar dois cartões amarelos em menos de três minutos. No segundo tempo, a Austrália voltou com tudo e quase ampliou o placar nos primeiros segundos. Entretanto, mesmo com um a menos, a Argentina foi ao ataque e criou mais chances de igualar o placar, mas parou na boa atuação do goleiro Glover. Aos 34 minutos, Tilio marcou o segundo dos australianos e fechou o placar. Com o resultado, a Austrália lidera o grupo C com três pontos, enquanto que a Argentina ocupa a lanterna. Espanha e Egito, que empataram em 0 a 0 mais cedo, possuem um ponto cada. Na próxima rodada, a Austrália enfrenta a Espanha enquanto o a Argentina encara o Egito, sendo que as duas partidas serão disputadas no domingo, 25.