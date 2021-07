Tóquio-2020: No grupo do Brasil, Costa do Marfim vence Arábia Saudita com golaço; assista

Abdulelah Al-Amri (contra) e Kessié, fazendo uma pintura, marcaram para os marfinenses, enquanto Salem Al-Dawsari anotou o único tento dos saudita

A Costa do Marfim largou na frente do Grupo D do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ao vencer a Arábia Saudita por 2 a 1, nesta quinta-feira, 22, no Estádio Internacional de Yokohama. Abdulelah Al-Amri (contra) e Kessié, fazendo um golaço, marcaram para os marfinenses, enquanto Salem Al-Dawsari anotou o único tento dos sauditas. Mais tarde, às 8h30 (horário de Brasília), Brasil e Alemanha se encaram pelo outro duelo da chave. Apenas duas dessas equipes avançam às quartas de final do torneio, marcado para ser encerrado em 7 de agosto, o penúltimo dia da Olimpíada. A próxima rodada, no próximo domingo, 25, reserva Brasil x Costa do Marfim e Alemanha x Arábia Saudita.

Os sauditas até começaram melhor no jogo, tendo mais a posse de bola e quase fazendo uma pintura com Sami Al-Najei, que tentou encobrir o goleiro, mas parou em excelente intervenção. A Costa do Marfim, porém, saiu na frente em um lance inusitado. Gradel cruzou sem muitas pretensões, mas Al-Amri desviou e jogou contra as próprias redes. Restando dois minutos para o fim, o time árabe igualou com Al-Dawsari – o meio-campista acertou belo chute, na costura da rede. No segundo tempo, os marfinenses retornaram melhor e reassumiram a vantagem em bela jogada coletiva, que terminou com Kessié anotando um golaço. No fim, os sauditas acertaram o travessão com Al-Dawsari e ficaram com um a mais após a expulsão de Doumbia. O placar, no entanto, se manteve a favor dos “Elefantes” até o apito final.

