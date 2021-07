Judô: Ketleyn Quadros vai para a repescagem até 63 kg e segue na luta pelo bronze

Brasileira enfrenta a holandesa Juul Franssen em busca do 3º lugar na categoria

Reprodução/ Twitter @CBJ Ketleyn Quadros em luta contra Beauchemin-Pinard



Porta-bandeira do Brasil em Tóquio 2020 e campeã olímpica em 2008, Ketleyn Quadros perdeu a luta das quartas de final do judô até 63 kg para a canadense Catherine Beauchemin-Pinard e irá para a repescagem da categoria, podendo disputar a medalha de bronze. Nessa fase, a brasileira enfrenta a holandesa Juul Franssen às 5h (horário de Brasília). Caso vença, ela encara a perdedora da semifinal da outra chave e pode ficar com o bronze da categoria. Aos 33 anos, Ketleyn conquistou uma medalha de bronze em Pequim 2008 na categoria até 57 kg. Treze anos depois ela volta a competir em uma categoria diferente de peso. Também nesta segunda-feira, o brasileiro Eduardo Yudy Santos perdeu para o israelense Sagi Muki na categoria até 81 kg ainda na primeira rodada.