Larissa Pimenta perde para bicampeã mundial e é eliminada no Judô

Brasileira levou um ippon da adversária e deixou disputa de medalha na categoria até 52kg

Gaspar Nóbrega/COB Pimenta eliminou judoca polonesa na primeira luta da noite



A judoca brasileira Larissa Pimenta perdeu para a japonesa Uta Abe, bicampeã mundial, e foi eliminada do Judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A luta aconteceu na madrugada deste domingo, 25. Pimenta, que ocupa a 14ª posição do ranking mundial, levou um ippon da japonesa, número 3 do mundo, o que levou ao fim da luta. Com isso, a brasileira deu adeus às chances de uma medalha. Antes do confronto, Pimenta havia eliminado a polonesa Agata Perenc com uma vitória no tempo extra. Em 2019, Larissa e Abe se enfrentaram no Mundial de Judô, disputado no mesmo local. Na ocasião, a japonesa também derrotou a brasileira. Outro brasileiro a lutar neste segundo dia da modalidade, Daniel Cargnin garantiu uma vaga na semifinal e tem chances de conquistar a primeira medalha do Brasil no esporte nesta edição dos Jogos.