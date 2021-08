Locutora do Grupo Globo é bloqueada no Instagram após postar narrações da Tóquio-2020

Através do Twitter, a locutora disse que está impedida de usar a plataforma até esta quarta-feira, 4, por causa de uma denúncia do Comitê Olímpico Internacional (COI)

A narradora Renata Silveira, do Grupo Globo, informou na noite do último domingo, 1º, que teve a sua conta no Instagram bloqueada após postar algumas de suas narrações dos Jogos Olímpicos de Tóquio na rede social. Através do Twitter, a locutora disse que está impedida de usar a plataforma até esta quarta-feira, 4. Ela ainda corre o risco de perder a conta definitivamente por “violação dos direitos de propriedade intelectual”. “Estou sem Instagram até dia 4. Não posso postar minhas próprias narrações? E ainda posso ficar sem a conta? É cada uma?”, escreveu. Segundo Renata, o bloqueio teria acontecido por uma denúncia do próprio Comitê Olímpico Internacional (COI). “Galera, quem bloqueou e denunciou foi o COI. São as narrações das olimpíadas que coloquei no Insta”, complementou.

