Matheus Cunha comemora gol contra a Arábia Saudita: ‘Por essa camisa vale o sangue’

Atacante do Hertha Berlim foi responsável por abrir o placar contra os sauditas; seleção brasileira se classificou em primeiro e aguarda definição do grupo C

Lucas Figueiredo/CBF Atacante marcou seu primeiro gol nos Jogos de Tóquio



Em jogo válido pela última rodada do grupo D do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil venceu a Arábia Saudita por 3 a 1. Autor do primeiro gol brasileiro na partida, o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlim (ALE), comemorou a vitória e seu gol contra os sauditas. Em publicação feita no Instagram após o fim do jogo, o atacante afirmou que pela camisa da seleção brasileira vale dar o sangue e que a equipe deve buscar melhorar ainda mais durante o torneio. “Ninguém vai querer mais que nós mesmos! Melhorar e melhorar sempre! Por essa camisa vale o sangue”, afirmou Cunha. Com o triunfo, os brasileiros avançaram em primeiro lugar no grupo, sendo seguidos pela Costa do Marfim, e aguardam a definição do grupo C para conhecer o adversário das quartas de final.