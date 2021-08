Na estreia em Tóquio, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em terceiro e vão para as quartas de final

Brasileiros não conseguiram vaga direta para as semifinais e precisarão disputar a classificação; prova será disputada nesta madrugada

Reprodução/Twitter @timebrasil

Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Isaquias Queiroz teve um desempenho abaixo do esperado e, ao lado de Jacky Godmann, ficou na terceira posição de sua bateria na categoria C2 1000 m, não conseguindo classificação direta para a semifinal. A dupla brasileira fechou a bateria com tempo de 3.48.378, atrás da China (3.37.783) e de Cuba (3.39.028), que avançaram de fase e já garantiram vaga na semifinal da categoria. As quartas serão disputadas na madrugada desta segunda-feira, 2, e, caso Isaquias e Jacky não garantam um bom desempenho, poderão dar adeus à categoria. Pela categoria K1, Vagner Junior Souta ficou em último na sua bateria e também disputará a repescagem.