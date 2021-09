Paralimpíada: João Victor é bronze no lançamento de disco T37

Essa é a segunda medalha de João nesta edição; ele também levou o bronze no arremesso de peso

Reprodução/ Twitter CPB João Victor ganhou duas medalhas de bronze em arremessos



O Brasil não para de subir no pódio nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Pouco depois de Luís Carlos conquistar a prata na canoagem, foi a vez de João Victor Teixeira cavar seu lugar no pódio do lançamento de disco T37 masculino, para atletas com paralisia cerebral. O brasileiro fez a marca de 51.86 metros e levou sua segunda medalha de bronze no atletismo no Japão, a primeira foi no arremesso de peso T37 com a marca de 14,45 metros. Nessa prova ele bateu o recorde sul-americano. O Brasil chegou à 56ª medalha nesta edição e ocupa o sexto lugar no ranking geral.