Pedro Gonçalves faz boa prova e está na semifinal da canoagem slalom K-1

Melhorando sua segunda descida, onde cometeu apenas uma infração, Pepê ficou entre os melhores da classificatória

Divulgação / Comitê Olímpico Brasileiro / Washington Alves / Exemplus Pedro Gonçalves está na semi da canoagem k-1



A quarta-feira, 28, está sendo um excelente dia para a canoagem brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de Ana Sátila avançar à semifinal no slalom C-1 feminino, foi a vez de Pedro Gonçalves garantir sua vaga na semi do K-1 masculino, fazendo excelente prova e conseguindo duas boas notas: 98.13 e 92.91. Melhorando sua segunda descida, onde cometeu apenas uma infração, Pepê ficou entre os vinte melhores da classificatória. Caso mantenham o ritmo, os atletas do Brasil podem até sonhar em subir ao pódio nos Jogos Olímpicos, o que seria histórico para o esporte. As semifinais e finais estão marcadas para amanhã, 29, a partir das 2 horas (de Brasília).