Ana Sátila se classifica para a semifinal da canoagem slalom C-1

Brasileira terminou na quarta colocação na classificatória com tempo de 109.90

Miriam Jeske/ COB Ana Sátila ficou em 4º no ranking geral



Um dia depois de ser eliminada na semifinal da canoagem slalom K-1, a brasileira Ana Sátila se classificou para a semifinal da canoagem slalom C-1 na madrugada desta quarta-feira, 28, entre as cinco primeiras atletas do total de 22 competidoras. Na primeira descida, Ana fez 120.56 e na segunda melhorou seu tempo para 109.90. Caso ela mantenha o mesmo desempenho na prova seguinte, pode conquistar a primeira final olímpica na modalidade para o país. A prova decisiva acontece na madrugada de quinta-feira, dia 29, às 2h (horário de Brasília). No K-1 masculino, o Brasil conta com Pedro Gonçalves que ficou em 15º no ranking geral com 98.13 após a primeira descida. A segunda acontece nessa madrugada.