Priorizando sua saúde mental, Simone Biles não disputará a final do individual geral da ginástica

Horas depois de desistir da disputa da final por equipes na ginástica artística, a norte-americana Simone Biles desistiu de participar da final do individual geral onde tinha se classificado em primeiro lugar. De acordo com a Federação Americana de Ginástica, a decisão foi tomada após uma ‘avaliação médica’. “Apoiamos de todo o coração a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, por que ela é um modelo para tantos”, disseram em nota publicada nas redes sociais. O comunicado também informa que Biles não está totalmente fora das Olimpíadas, já que também se classificou para a disputa de aparelhos individualmente. Jade Carey irá substituir a ginasta na competição nesta quinta-feira, às 7h50 (horário de Brasília).

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

