Prestes a receber Bernardinho, França conquista ouro inédito no vôlei

Técnico brasileiro dirigirá os atuais campeões nas próximas Olimpíadas, que serão realizadas em Paris

Valentyn Ogirenko/Reuters Franceses comemoram a histórica medalha de ouro no vôlei



A seleção francesa masculina de vôlei venceu a Rússia por 3 sets a 2 e, pela primeira vez na história, conquistou um título olímpico na modalidade. Foi também a primeira medalha no vôlei do país, que sediará as próximas Olimpíadas, em Paris, daqui a três anos. O time francês foi comandado em Tóquio por Laurent Tillie, mas terá outro técnico a partir de agora. O brasileiro Bernardinho assumirá os campeões olímpicos e, se não houver nenhum acidente de percurso, tentará o bicampeonato em casa.

Destaque da França durante toda a competição, Earvin N’Gapeth também foi o destaque da final, com 26 pontos de ataque. Os franceses chegaram a abrir 2 a 0, mas levaram o empate e conquistaram o ouro em um disputado tie-break. As parciais foram de 25/23, 25/17, 21/25, 21/25 e 15 a 12. Os russos, que eliminaram o Brasil na semifinal, contestaram o ponto decisivo, mas o vídeo mostrou que a bola não tocou no bloqueio. O torneio masculino de vôlei terminou com o Brasil fora do pódio pela primeira vez desde 2000.