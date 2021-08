Argentina faz 3 a 2 no Brasil e fica com o bronze no vôlei masculino

Seleção fez 2 a 1, mas levou o empate e a virada no tie-break

Reprodução/ Twitter @volleyballworld

Após a dolorida derrota para o Comitê Olímpico da Rússia na semifinal, a seleção brasileira masculina de vôlei entrou em quadra na madrugada deste sábado, 7, para brigar pelo bronze contra a Argentina e perdeu por 3 sets a 2. O primeiro set foi muito disputado e os argentinos fecharam por 25 a 23. O Brasil reagiu no segundo tempo e fez 25 a 20 para empatar a partida. No terceiro set, a seleção brasileira manteve o ritmo e repetiu o placar de 25 a 20 fazendo 2 sets a 1. O jogo ficou quente. Mesmo à frente do placar, o Brasil se perdeu no quarto set e os argentinos fecharam em 25 a 17, empatando novamente o placar. No tie-break, o jogo foi bem tenso, mas os argentinos fizeram 15 a 13 e venceram por 3 a 2. Essa é a segunda vez que a Argentina leva o bronze em cima do Brasil, a primeira vez foi em Seul 1988.

