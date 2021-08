Rebeca Andrade fica em 5º lugar no solo ao som de ‘Baile de Favela’

Apesar da bela exibição ao som da música de Mc João, a paulista de Guarulhos cometeu um deslize, recebeu14.033 de nota e ficou fora do pódio

EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG Rebeca Andrade ficou na quinta posição na final do solo da ginástica



Depois de levar a medalha de ouro no salto da ginástica e prata no individual geral, Rebeca Andrade deu mais um show nas Olimpíadas de Tóquio, mas não conseguiu ficar entre as três melhores na final do solo. Apesar da bela exibição ao som da música “Baile de Favela”, do Mc João, a paulista de Guarulhos cometeu um deslize e ficou na 5ª posição, somando 14.033 de nota. O primeiro lugar, assim, ficou com Jade Carey, dos Estados Unidos, que falhou na final do salto ontem, mas teve grande performance hoje, recebendo 14.366. Já a italiana Vanessa Ferrari, tratada como favorita, também foi muito bem, contabilizando 14.200 e levando a prata. O bronze, por sua vez, foi dividido entre Mai Murakami, do Japão, e Angelina Melinkova, do Comitê Russo – ambas tiraram 14.166.

Em entrevista ao Grupo Globo, logo após a prova, Rebeca Andrade comemorou a sua participação histórica. “Eu estou muito feliz. Essa alegria vem de dentro para fora. Eu amo me apresentar no solo. Estou levando duas medalhas inéditas para a casa, que foram conquistadas com o esforço de muita gente. Estou muito feliz”, disse a brasileira, que ainda não sabe o tamanho da repercussão de seus feitos. “Eu só vou saber das mudanças quando eu vou voltar. As pessoas conheceram bastante minha história, a da ginástica também. Que outras pessoas se inspirem. Sou muito grata por ter essa oportunidade”, completou. A paulista ainda mostrou simpatia e humildade ao reconhecer a vitória das rivais. “A Vanessa sempre ficava no quase, e hoje ela está com a medalha no peito. A Jade também merece! Ela foi para algumas Copas do Mundo, onde eu pude conhecê-la melhor e vi que ela merece demais. Todas que estão aqui merecem muito”, finalizou.

