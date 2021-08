Vela: Fernanda Oliveira e Ana Barbachan terminam a classe 470 feminina sem medalha

Dupla brasileira terminou a medal race em última colocação e no geral ficaram em nono lugar

Jonne Roriz;COB Fernanda e Ana competem pela primeira vez juntas em uma Olimpíada



A dupla brasileira feminina Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, competiram na medal race da vela classe 470 na madrugada desta quarta-feira, 4, e tentaram a medalha de bronze. Para isso elas precisavam vencer a regata e torcer para que as adversárias da Polônia e Eslovênia terminassem em posições inferiores. Fernanda e Ana estavam no 5º no ranking geral. Ao final da medal race, a dupla brasileira chegou na última colocação em 10º e fecharam a competição em nono. A Grã-Bretanha levou o ouro, a Polônia ficou com a prata e a França com o bronze. Na classe 470 masculino, a dupla brasileira terminou em 16º no geral, nem participando da medal race.