Seleção feminina de rugby é atropelada pela França e se complica nas Olimpíadas de Tóquio

Reprodução/Twitter/@timebrasil Seleção feminina de rugby foi derrotada pela França por 33 a 0



A seleção brasileira feminina de rugby foi massacrada e sofreu um impiedosa derrota para a França por 40 a 5, nesta quinta-feira, 29, em confronto válido pela segunda rodada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Saindo atrás logo no início do jogo, o Brasil até alcançou seu primeiro try, mas não teve a menor chance contra as francesas. Assim, o time brasileiro soma o seu segundo revés – na primeira partida, perdeu para o Canadá por 33 a 0. Desta forma, as brasileiras precisam vencer Fiji na última rodada, além de torcer para que a França bata as canadenses por um placar elástico.