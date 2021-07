Tóquio-2020: Natação brasileira é eliminada de três provas na manhã desta quinta-feira

O Brasil ficou sem chances de medalha nos 800 m nado livre feminino, 100 m borboleta e 4×100 medley misto

EFE/EPA/NIC BOTHMA Viviane Jungblut representou o Brasil nos 800 m livre



Os nadadores que representam o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio tiveram mais uma manhã para esquecer nesta quinta-feira, 29. Nas três classificatórias disputadas no Centro Aquático, os brasileiros não conseguiram avançar, ficando longe da classificação para as finais. Logo cedo, nos 800 m nado livre feminino, Viviane Jungblut marcou o tempo de 8:38.88, 18 segundos acima do tempo necessário para ir à decisão. Mais tarde, Matheus Gonche (53:02) e Vinicius Lanza (52:08) também não atingiram a marca para ir às semifinais nos 100 m borboleta. Por fim, a equipe brasileira no revezamento 4×100 medley misto, formada por Guilherme Basseto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e Sthepanie Balduccini, caiu na primeira fase, marcando 03:46.74.