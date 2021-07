Tênis de mesa: Hugo Calderano faz partida incrível, vence sul-coreano e avança às quartas

Na manhã desta terça-feira, 27, o atleta brasileiro fez confronto emocionante com Jang Woo-Jin, vencendo por 4 a 3, em partida cheia de reviravoltas

Reprodução/Twitter/@hugocalderano Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa nas Olimpíadas de Tóquio



Hugo Calderano, um dos melhores brasileiros do tênis de mesa nos últimos anos, fez história ao conseguir se classificar para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã desta terça-feira, 27, o atleta do Brasil fez confronto emocionante com Jang Woo-Jin, da Coreia do Sul, vencendo por 4 a 3 (11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6), em partida cheia de reviravoltas. Agora, ele aguarda o desfecho dos jogos da rodada para conhecer seu adversário. Mais cedo, Gustavo Tsuboi foi eliminado depois de lutar bastante, mas perder para Yun Jun Lin, de Taiwan.