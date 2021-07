Tenistas brasileiros não dão sorte e pegam chaves difíceis em Tóquio

Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner enfrentarão a dupla número 1 do mundo, os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic

O sorteio das chaves do tênis para os Jogos Olímpicos aconteceu nesta quarta-feira, 21, e definiu um caminho difícil para os brasileiros. No simples masculino, Thiago Monteiro enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff e, caso avance de fase, pode pegar o sérvio Novak Djokovic, que enfrenta o boliviano Hugo Dellien. O simples feminino não tem representantes brasileiras. Entre as duplas masculinas, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner enfrentarão a dupla número 1 do mundo: os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic. Para fechar, a dupla feminina Laura Pigossi e Luisa Stefani jogarão contra as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman. As competições de tênis começam no próximo sábado, dia 24, na Ariake Tennis Park. Na manhã desta quarta-feira, Bruno Soares foi cortado das Olimpíadas após sofrer uma apendicite.