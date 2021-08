Time Brasil termina Olimpíadas de Tóquio na melhor posição da história

Desempenho no Japão superou o da Rio-2016, apesar de ter igualado em número de ouros conquistados

Miriam Jeske/COB Rebeca Andrade conquistou 2 medalhas em Tóquio 2020



As Olimpíadas de Tóquio 2020 terminaram para o Brasil com a melhor campanha da história. O Time Brasil conquistou 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes) e terminou a competição em 12º lugar, superando o desempenho da Rio-2016 que até então era o melhor. Por lá foram 19 medalhas (sete ouros, seis pratas e seis bronzes) e a 13ª colocação geral. Apesar das decepções no vôlei de praia e vôlei masculino de quadra, o Brasil teve um excelente desempenho em modalidades estreantes como o surfe e o skate, que renderam quatro medalhas, além da continuidade de alguns atletas como Isaquias Queiroz e Thiago Braz e medalhas inéditas como as de Rebeca Andrade, na ginástica artística, e do tênis duplas feminino com Laura Pigossi e Luisa Stefani. Sendo assim, a expectativa para Paris 2024 só aumenta.